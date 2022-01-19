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19.01.2022 (07:00)

В Псковском гвардейском соединении ВДВ отпраздновали Крещение Господне

Православные военнослужащие, проходящие службу в Псковском гвардейском воздушно-десантном соединении, отпраздновали Крещение Господне омовением в ледяной воде. Все желающие могли совершить обряд омовения в специально оборудованной на территории соединения Крещенской купели.

Каждый спуск в воду проходил под наблюдением дежурных врачей, контролирующих самочувствие искупавшихся в ледяной воде. Кроме того, в месте для купания были установлены палатки для переодевания и места для обогрева, в которых предлагался горячий чай.

Перед началом Крещенских купаний помощник командира гвардейского десантно-штурмового полка по работе с верующими иерей Александр Циганов провел праздничную службу и освятил воду в купели.

Накануне, православные воины из воинских частей Псковского соединения, посетили праздничные службы, которые прошли в православных храмах на территории соединения. 

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Праздники
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