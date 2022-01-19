19.01.2022 (06:45)
Военнослужащие Ленинрадской армии ВВС и ПВО передали более 72 тонн кислорода для нужд гражданских медицинских учреждений
Военнослужащие Ленинградской армии ВВС и ПВО передала более 72 тонн сжиженного кислорода для нужд гражданских медицинских учреждений на территории Западного военного округа.
В связи с осложненной эпидемиологической ситуацией военнослужащие авиационных подразделений осуществляют добычу и заготовку сжиженного кислорода для дальнейшей передачи в гражданские лечебные учреждения.
Добыча ведется при помощи штатных станций АКДС-70 и ТКДС-100, предназначенных для получения сжиженного и газообразного кислорода в полевых условиях. Кислород необходим в бортовых системах самолета для обеспечения нормальной жизнедеятельности экипажа при выполнении высотных полетов и в случае необходимости катапультирования.
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