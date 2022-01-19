19.01.2022 (06:15)
Военнослужащие общевойсковой армии ЗВО оборудовали 17 купелей к празднованию Крещения Господня
Православные военнослужащие гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) оборудовали для празднования Крещения Господня 17 купелей.
Омовение прошло в специально оборудованных купелях в ледяной воде с соблюдением всех противоэпидемиологических мер.
На территории пяти субъектов Центрального федерального округа — в Воронежской, Белгородской, Курской, Брянской, Смоленской областях, где дислоцируются соединения и воинские части общевойсковой армии ЗВО, были расчищены и вырублены полыньи со сходным трапом, установлены помосты и палатки для обогрева, переодевания, проведено временное освещение. В палатках поддерживается тепло и установлены термосы с горячим чаем.
В мероприятиях приняли участие военнослужащие, члены их семей и гражданский персонал соединений и воинских частей общевойсковой армии ЗВО.
Для обеспечения безопасности и здоровья военнослужащих на всех местах проведения купаний дежурят бригады неотложной помощи и сотрудники военной полиции.