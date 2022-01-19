19.01.2022 (05:00)

Специалисты инженерно-авиационной службы ЗВО в Курской области передали три тонны медицинского кислорода для нужд клинических больниц

Специалисты инженерно-авиационной службы истребительного авиационного полка Западного военного округа (ЗВО) передали три тоны сжиженного медицинского кислорода для нужд больниц и поликлиник Курской области.

При помощи добывающих стационарных станций ТКДС-100В военнослужащие вырабатывают около тонны специального кислорода в сутки в связи с обращением главы региона.

Для нормализации обстановки в регионе в связи с ростом заболевших коронавирусной инфекцией в клинических больницах Курской области кислорододобывающие станции работают в непрерывном режиме.

Специальный сжиженный кислород необходим для функционирования систем многоцелевых истребителей Су-30СМ, в частности, для выполнения полетов на большой высоте.

С момента обращения главы региона для нужд больниц и поликлиник Курской области специалистами истребительного полка было выработано свыше 20 тонн медицинского кислорода.

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