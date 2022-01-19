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19.01.2022 (01:00)

В Новороссийском гвардейском горном соединении состоялся праздник «Крещение Господне» с омовением военнослужащих в святой воде

В ночь с 18 на 19 января с.г. на территории Новороссийского гвардейского десантно-шутрмового горного соединения состоялась праздничная литургия с омовением личного состава и членов их семей в святой воде.

Праздник Крещения Господня — один из самых древних праздников христианской Церкви.

Помощник командира гвардейского десантно-штурмового полка по работе верующими военнослужащими протоиерей Валерий Черненко провел праздничное богослужение и освятил воду, после чего, воодушевляя военнослужащих личным примером, первым вошел в крещенскую купель с водой. На строевом плацу были развернуты две специальные купели  - армейский резервуар «РДВ-5000».

Кроме того, на плацу были развернуты армейские палатки «М-30», в которых оборудованы специальные места для обогрева военнослужащих, членов их семей. В специальных войсковых термосах был горячий чай, который выдавался всем желающим после купания.

Для обеспечения безопасности и здоровья военнослужащих на всех местах проведения купаний дежурили машины неотложной медицинской помощи. Все военнослужащие прошли медицинский осмотр дежурным врачом, в ходе которго была измерена температура, сняты показания артериального давления и проверено общее самочувствие.

В мероприятиях приняли участие военнослужащие, члены их семей и гражданский персонал воинских частей соединения.

Всего на территории Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения было оборудовано 6 купелей со святой водой во всех населенных пунктах по местам дислокации воинских частей соединения: Новороссийске, Ставрополе, Анапе и Феодосии.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Праздники , Воздушно-десантные войска (ВДВ)
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