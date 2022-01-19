19.01.2022 (00:30)

Более 3 тысяч Ивановских и Костромских десантников и членов их семей совершили крещенское омовение

Более 3 тыс. гвардейцев «крылатой пехоты» и членов их семей из Иваново и Костромы отметили православный праздник Крещения Господня, совершив омовения в освященных купелях в крещенскую ночь.

Несмотря на морозную погоду, военнослужащие соединений и воинских частей ВДВ со своими семьями прибыли, чтобы отметить праздник. Среди пришедших к иорданям были и военнослужащие, недавно возвратившиеся после выполнения миротворческих задач в Республике Казахстан.

В праздник Крещения Господня во всех молитвенных комнатах и храмах воинских частей Ивановского соединения прошли праздничные богослужения. Помощники командиров воинских частей по работе с верующими военнослужащими окропили личный состав святой водой и освятили крещенские купели, установленные в воинских частях.

Везде для переодевания и обогрева были установлены специальные палатки, оборудованные печами для поддержания комфортной температуры, где каждый желающий мог также согреться горячим чаем.

Все мероприятия прошли с соблюдением всех требований по недопущению распространения инфекционных и простудных заболеваний и обязательным присутствием медицинских работников.

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