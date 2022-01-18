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18.01.2022 (22:40)

Подразделения пожарной команды дальней авиации провели тренировку по тушению авиационной техники

В Саратовкой области, на аэродроме Энгельс, военнослужащие подразделения пожарной команды, а также радиационной химической и биологической защиты провели тренировку по тушению возгораний и отработке комплекса действий при возникновении  нештатных ситуаций.

Согласно замыслу тренировки, произошло возгорание воздушного судна на стояке авиационной техники.

После доклада руководителю полетов, о нештатной ситуации, экипаж получил команду об эвакуации с горящего воздушного судна.

Военнослужащие медицинской службы эвакуировали в безопасную зону пострадавших, отработали оказание первой помощи в зависимости от характера и степени полученных условных повреждений.

Пожарные расчеты прибыли в установленные временные интервалы и отработали полное развертывание пожарного комплекса.

Подразделения радиационной химической и биологической защиты выполнили комплекс мероприятий по дезинфекции личного состава, а также авиационной техники.

В ходе мероприятия, военнослужащие, изучили особенности тушения возгораний воздушных судов, а также отработали слаженные действия в составе подразделений.

        

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Безопасность , Пожарная безопасность , Воздушно-космические силы (ВКС)
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