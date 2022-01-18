18.01.2022 (15:45)

В Тульском гвардейском соединении ВДВ завершилось первенство по мини-футболу

В Тульском гвардейском воздушно-десантном соединении завершился чемпионат среди воинских частей и подразделений по мини-футболу.

В первенстве приняло участие более 80 военнослужащих в составе 7 команд, представляющих основные воинские части соединения. В состав команд входили военнослужащие, проходящие военную службу как по призыву, так и по контракту.

По результатам первенства, в упорной и бескомпромиссной борьбе, 1-е место завоевали представители Тульского гвардейского парашютно-десантного полка, на 2-м месте команда Рязанского гвардейского парашютно-десантного, а замкнули тройку призеров гвардейцы сводной команды управления Тульского соединения.

Победителям и призером соревнования в торжественной обстановке были вручены кубки и грамоты.

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