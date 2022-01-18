18.01.2022 (16:15)
В минувшие выходные Псковские десантники отметили очередную годовщину гвардейского десантно-штурмового полка имени Александра Невского
В минувшие выходные в Псковском гвардейском десантно-штурмовом соединении отметили 96-ю годовщину со дня образования гвардейского десантно-штурмового Черноморского ордена Кутузова III степени полка имени Александра Невского.
На плацу полка состоялось торжественное мероприятие, посвященное этому знаменательному событию.
В ходе торжественного митинга, врио командира соединения гвардии полковник Роман Самохин поздравил личный состав с праздником и пожелал крепкого десантного здоровья, чистого неба и успехов в служебной деятельности, постоянно повышая свое профессиональное мастерство на благо Воздушно-десантных войск и Отечества!
По окончании торжественной части лучшие военнослужащие воинской части были награждены государственными и ведомственными наградами, почетными грамотами и ценными подарками.
Завершилось мероприятие прохождением торжественным маршем подразделений полка.
Справочно:
15 января 1926 год в Краснодаре из состава 65-го стрелкового полка 22-й стрелковой Краснодарской дивизии был выделен 221 стрелковый полк, который вошел в состав 74-й Таманской дивизии.
Воинская часть участвовала в гражданской войне, прошла всю Великую Отечественную войну от берегов Чёрного моря до Варшавы.
Также, личный состав полка принимал участие в боевых действиях в Афганистане, миротворческой миссии в Югославии, контртеррористических операциях на Северном Кавказе и принуждении Грузии к миру.
За свою историю полк имеет 33 Героя Советского Союза и 8 Героев Российской Федерации.