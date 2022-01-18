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18.01.2022 (16:15)

В минувшие выходные Псковские десантники отметили очередную годовщину гвардейского десантно-штурмового полка имени Александра Невского

В минувшие выходные в Псковском гвардейском десантно-штурмовом соединении отметили 96-ю годовщину со дня образования гвардейского десантно-штурмового Черноморского ордена Кутузова III степени полка имени Александра Невского.

На плацу полка состоялось торжественное мероприятие, посвященное этому знаменательному событию.

В ходе торжественного митинга, врио командира соединения гвардии полковник Роман Самохин поздравил личный состав с праздником и пожелал крепкого десантного здоровья, чистого неба и успехов в служебной деятельности, постоянно повышая свое профессиональное мастерство на благо Воздушно-десантных войск и Отечества!

По окончании торжественной части лучшие военнослужащие воинской части были награждены государственными и ведомственными наградами, почетными грамотами и ценными подарками.

Завершилось мероприятие прохождением торжественным маршем подразделений полка.

Справочно:

15 января 1926 год в Краснодаре из состава 65-го стрелкового полка 22-й стрелковой Краснодарской дивизии был выделен 221 стрелковый полк, который вошел в состав 74-й Таманской дивизии.

Воинская часть участвовала в гражданской войне, прошла всю Великую Отечественную войну от берегов Чёрного моря до Варшавы.

Также, личный состав полка принимал участие в боевых действиях в  Афганистане, миротворческой миссии в Югославии, контртеррористических операциях на Северном Кавказе и принуждении Грузии к миру.

За свою историю полк имеет 33 Героя Советского Союза и 8 Героев Российской Федерации. 

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Воздушно-десантные войска (ВДВ)
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