18.01.2022 (22:35)

Военнослужащие РВСН в Подмосковной Власихе совершили омовение в крещенской воде

В Подмосковной Власихе - в штабе Ракетных войск стратегического назначения - военнослужащие-ракетчики совершили омовение в Крещенской воде.

Настоятель храма Преподобного Илии Муромца протоиерей Михаил Васильев освятил воду и поздравил всех присутствующих с праздником Крещения Господня. После этого военнослужащие и жители гарнизона совершили погружение в иордань.

В гарнизонах РВСН подготовлены места для крещенских купаний, оборудованные безопасными подходами и спусками к воде.

Для переодевания и обогрева военнослужащих предусмотрены армейские палатки. Для жителей гарнизона развёрнута полевая кухня. Все желающие могли отведать солдатской каши и попробовать горячий армейский чай.

Впервые солисты ансамбля песни и пляски РВСН «Красная звезда» представили для жителей гарнизона обширную концертную программу с русскими народными песнями, а также организовали народные гуляния.

До позднего вечера 19 января для тех, кто еще собирается окунуться в ледяную воду, возле иордани будут дежурить медики и спасатели, а представители правоохранительных органов будут обеспечивать порядок.

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