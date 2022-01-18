Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

18.01.2022 (23:10)

Команда спортсменов из Нижневартовска успешно выступила на соревнованиях по рукопашному бою

Рукопашный бой пользуется популярностью у молодежи Уральского федерального округа. Свидетельство тому -  недавние межрегиональные соревнования в Челябинске с участием свыше 400 юных спортсменов возрастом 10-17 лет. 

На турнире были представлены «рукопашники» из муниципалитетов ХМАО, Челябинской, Екатеринбургской, Тюменской областей и Башкортостан.

Успешным оказался вояж в столицу Южного Урала команды Нижневартовска под руководством тренера и председателя местной федерации рукопашного боя Алексея Лоскутова. Из города  на Оби в Челябинск отправились девять спортсменов и семеро из них, уверенно выступившие в своих возрастных и весовых категориях, привезли домой награды высшей пробы. В довершение ко всему они получили право представлять ХМАО в том же Челябинске в феврале на всероссийских соревнованиях. А 14-летний Элнур Шахмирзаев отмечен специальным призом за лучшую технику ведения боя. Двоим повезло меньше. Уже в предварительных боях жребий свел их с будущими победителями турнира, тем не менее, опыт нижневартовцы приобрели хороший. 

Секцию рукопашной борьбы, в которой занимаются более 50 юных спортсменов, активно поддерживает местное отделение ДОСААФ Нижневартовска, возглавляемое Александром Юрьевым. Члены и тренеры секции благодарят досаафовцев и их председателя за огромный вклад и бескорыстную помощь в развитии рукопашного боя в городе, где сформировалась команда, ставшая одной из сильнейших в Уральском федеральном округе. 

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
Рядовой спортивной роты ЦСКА стал бронзовым призером первенства Санкт-Петербурга по легкой атлетике
Саблисты ЦСКА завоевали четыре награды на этапе Кубка мира в Тбилиси
В Новочеркасске состоялся чемпионат ЮВО по гиревому спорту
Армейский биатлонист стал вторым на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге

Метки:
Соревнования , ДОСААФ , Спортивная борьба
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false