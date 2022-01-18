18.01.2022 (23:45)
Экипажи вертолетов Ка-27 армии ВВС и ПВО Северного флота отработали взаимодействие с БПК «Вице-адмирал Кулаков»
Сегодня экипажи корабельных вертолетов Ка-27 армии ВВС и ПВО Северного флота приступили к отработке взаимодействия с экипажем большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» в акватории Баренцево моря.
В ходе проведения учебно-тренировочных полётов вертолётчики отработали взлеты и посадки на палубу большого противолодочного корабля на стопе и на ходу.
Вертолётчики также провели облеты большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» с целью проверки его радиотехнического вооружения, комплексов противовоздушной обороны, систем связи и управления авиацией.
В рамках учебно-тренировочных полётов, помимо посадок на палубу вертолётчики отработали тактические приемы поиска и слежения за подводными лодками условного противника.
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Метки:
Морская авиация , ПВО , ВВС