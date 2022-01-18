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18.01.2022 (23:45)

Экипажи вертолетов Ка-27 армии ВВС и ПВО Северного флота отработали взаимодействие с БПК «Вице-адмирал Кулаков»

Сегодня экипажи корабельных вертолетов Ка-27 армии ВВС и ПВО Северного флота  приступили к отработке взаимодействия с экипажем большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» в акватории Баренцево моря.

В ходе проведения учебно-тренировочных полётов вертолётчики отработали взлеты и посадки на палубу большого противолодочного корабля на стопе и на ходу.

Вертолётчики также провели облеты большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» с целью проверки  его радиотехнического вооружения, комплексов противовоздушной обороны, систем связи и управления авиацией.

В рамках учебно-тренировочных полётов, помимо посадок на палубу вертолётчики отработали тактические приемы  поиска и слежения за подводными лодками условного противника.
 
Пресс-служба Северного флота
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Метки:
Морская авиация , ПВО , ВВС
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