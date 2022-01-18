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18.01.2022 (23:30)

Оркестр Военной академии РХБЗ имени Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко примет участие в Международном музыкальном фестивале Валерия Халилова

Выступление коллектива будет проходить 23 января на сцене Ярославской государственной филармонии совместно с военным оркестром Ярославского высшего военного училища противовоздушной обороны. В исполнении военных музыкантов прозвучат популярные произведения композитора, народного артиста РФ генерал-лейтенанта Валерия Халилова, в память которого в эти январские дни проходят концерты в ряде российских и зарубежных городов.

В концертной программе примут участие солисты Государственной филармонии Костромской области Елена Санжаревская, Владимир Волков, Татьяна Сагина, а также солистка вокальной студии «Дебют» Ольга Белкина. За дирижерским пультом будут стоять заслуженный работник культуры РФ подполковник Эдуард Клейн, а также ярославские военные дирижеры заслуженный работник культуры РФ Александр Клименко, майоры Тимур Раметуллин и Сергей Болдырев

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Войска РХБ защиты , Культура
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