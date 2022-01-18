18.01.2022 (23:00)

Замминистра обороны России генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров проверил ход учебного процесса в Военно-воздушной академии в Воронеже

Заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров в рамках рабочей поездки в войска Западного военного округа проверил ход учебного процесса в Военном учебно-научном центре Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» (ВУНЦ ВВС «ВВА»), дислоцированном в Воронеже.

В ходе работы замглавы военного ведомства заслушал командование военного вуза по вопросам организации подготовки офицерских кадров для Военно-воздушных сил, а также оценил учебно-материальную и тренажерную базу академии, в том числе недавно созданной на базе ВУНЦ ВВС «ВВА» объединенной авиационной технико-эксплуатационной части (ТЭЧ).

Также заместитель Министра обороны проверил проведение занятий со специалистами по безопасности полетов.

Объединенная авиационная ТЭЧ на базе ВУНЦ ВВС «ВВА» предназначена для проведения с курсантами лабораторных работ по ремонту и комплексному обслуживанию воздушных судов различного типа. В новом помещении ТЭЧ в комфортных условиях одновременно могут работать курсанты, обучающиеся на разных специальностях.

Под крышу ТЭЧ заведены самолеты Су-34, Су-35, а также вертолеты Ми-28 и Ка-52. В период обучения курсанты академии имеют возможность освоить их в полной мере, что позволит по их прибытии к новому месту службы после выпуска уверенно приступить к исполнению профессиональных обязанностей.

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