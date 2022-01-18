18.01.2022 (22:45)

Военные моряки в Санкт-Петербурге ознакомились с материалами Президентской библиотеки к годовщине прорыва блокады Ленинграда

В соответствии с указаниями главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова об активизации военно-исторической работы в Военно-Морском Флоте, военные моряки структурных подразделений Главного командования ВМФ и курсанты военно-морских учебных заведений Санкт-Петербурга ознакомились с материалами Президентской библиотеки о прорыве блокады Ленинграда.

18 января 1943 года начался прорыв блокады Ленинграда, продолжавшейся более 16 месяцев. Наступательная операция «Искра» готовилась почти месяц. Замысел сводился к тому, чтобы встречными ударами двух фронтов – Ленинградского с запада и Волховского с востока – разгромить группировку немецко-фашистских войск, удерживавших Шлиссельбургско-Синявинский выступ на южном берегу Ладожского озера. 12 января, в первый день наступательной операции, нашим войскам удалось прорвать линию обороны противника и захватить плацдарм глубиной до трёх километров. В последующие дни советские ударные части продолжали продвигаться навстречу друг другу. Решающие действия развернулись 18 января. Утром в 9 часов 30 минут на восточной окраине Рабочего посёлка № 1 под Шлиссельбургом части 123-й отдельной стрелковой бригады Ленинградского фронта соединились с частями 372-й стрелковой дивизии Волховского фронта. В 12 часов дня 136-я стрелковая дивизия и 61-я отдельная танковая бригада ворвались в Рабочие поселки № 1 и 5, где соединились с частями 18-й стрелковой дивизии Волховского фронта. В тот же день был полностью освобождён Шлиссельбург. Около полуночи 18 января по радио было передано сообщение о прорыве блокады. Рано утром 19 января город украсили флаги.

Подвигом ленинградцев и защитников города гордилась не только родная страна. Президент США Франклин Рузвельт от имени своего народа вручил грамоту «городу Ленинграду в память о его доблестных воинах и его верных мужчинах, женщинах и детях, которые, будучи изолированными захватчиком от остальной части своего народа, и несмотря на постоянные бомбардировки и несказанные страдания от холода, голода и болезни, успешно защищали свой любимый город в течение критического периода от 8 сентября 1941 года по 18 января 1943 года…»

Ещё один уникальный документ, представленный на портале Президентской библиотеки – «Телеграмма из Лондона 24 января 1943 в Народный Комиссариат Иностранных Дел». В ней цитируется письмо министра национальной обороны Чехословацкой Республики генерала Ингра, в котором он просит принять «самые искренние поздравления по случаю великолепной победы, которую Красная Армия только что одержала под Ленинградом» и «передать наши горячие поздравления и наши искренние пожелания новых побед как славной Красной Армии, так и великому народу СССР».

Картину блокады города и её прорыва можно увидеть с помощью электронной коллекции Президентской библиотеки «Оборона и блокада Ленинграда», включающей официальные документы, периодические издания, видеоматериалы, кинохронику, воспоминания, дневники и материалы из личных архивов ленинградцев, а также фотохронику ТАСС. На снимках военкоров запечатлены уникальные моменты прорыва блокады Ленинграда в 1943 году: «Волховский фронт. После прямого попадания в фашистскую батарею», «Ленинградский фронт. На освобождённой советской земле», «По следам отступающих немцев», «В боях за прорыв блокады Ленинграда. На улицах освобождённого Шлиссельбурга», «Блокада Ленинграда прорвана!» и другие.

И хотя полностью блокада Ленинграда была снята лишь год спустя, 27 января 1944-го, именно операция «Искра» высветила новый вектор в Великой Отечественной войне – переход стратегической инициативы в руки советских войск, которые с января 1943 года проводили только наступательные операции.

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