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18.01.2022 (22:30)

Корабли Северного флота отработали взаимодействие в Баренцевом море

Экипажи ракетного крейсера «Маршал Устинов», фрегата «Адмирал флота Касатонов», большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» во взаимодействии со средним танкером «Вязьма» и рядом других судов отработали мероприятия по формированию отряда кораблей и судов в Баренцевом море.

В течение суток они выполнили ряд совместных маневров в составе походного ордера с акцентом на отработку задач навигационной безопасности. Также были проведены учения по связи, условной передаче жидких грузов. Экипажи боевых кораблей отработали задачи по обеспечению охраны и обороны отряда.

Манёвры кораблей в Баренцевом море проходят в соответствии с планом боевой подготовки сил флота. Сегодня вечером корабли и суда вернутся в пункты постоянного базирования.

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
Военно-Морской Флот , Северный флот , Корабли
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