18.01.2022 (22:30)
Корабли Северного флота отработали взаимодействие в Баренцевом море
Экипажи ракетного крейсера «Маршал Устинов», фрегата «Адмирал флота Касатонов», большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» во взаимодействии со средним танкером «Вязьма» и рядом других судов отработали мероприятия по формированию отряда кораблей и судов в Баренцевом море.
В течение суток они выполнили ряд совместных маневров в составе походного ордера с акцентом на отработку задач навигационной безопасности. Также были проведены учения по связи, условной передаче жидких грузов. Экипажи боевых кораблей отработали задачи по обеспечению охраны и обороны отряда.
Манёвры кораблей в Баренцевом море проходят в соответствии с планом боевой подготовки сил флота. Сегодня вечером корабли и суда вернутся в пункты постоянного базирования.
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