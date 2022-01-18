18.01.2022 (22:15)

Экипажи БПМ-3 Балтийского флота провели боевые стрельбы на полигоне в Калининградской области

Экипажи боевых машин пехоты БПМ-3 Балтийского флота провели боевые стрельбы на полигоне Армейское в Калининградской области. Военнослужащие отработали комплексное упражнение боевых стрельб, преодолев маршрут протяженностью около пяти километров с крутыми подъемами и спусками, косогорами, проходами в минных полях условного противника и колейным мостом.

При выполнении стрельб экипажи БМП-3 вышли на огневой рубеж и сходу поразили цели, имитирующие боевую технику и жилую силу противника, расположенные на дальностях до двух километров, с использованием 100-мм орудий и автоматических 30-мм спаренных пушек.

Перед проведением боевых стрельб мотострелки выполнили нормативы по заряжанию орудия и спаренной пушки боевой машины пехоты и сборке-разборке танкового пулемета Калашникова (ПКТ).

Всего в комплексном упражнении стрельб принимало участие более 100 военнослужащих мотострелкового полка армейского корпуса Балтийского флота, было задействовано свыше 20 единиц военной техники.

Справочно:

БМП-3 поступили вооружение мотострелкового полка армейского корпуса Балтийского флота, дислоцированного в Калининграде, в прошлом году в рамках реализации программы перевооружения. БМП-3 в отличие от предшественников получила новые ходовую часть, двигатель, систему вооружения, гидромеханическую трансмиссию, значительно повышена защищенность экипажа. Помимо этого, на боевой машине установлены водометные движители, которые используются при форсировании водных преград.

БМП-3 предназначена для транспортировки личного состава подразделений, их огневой поддержки, уничтожения открыто расположенной и укрытой живой силы противника, противотанковых средств, танков, легкобронированной техники, а также малоскоростных воздушных целей.

Штатным вооружением БМП-3 являются 100-мм орудие-пусковое устройство для стрельбы управляемыми и неуправляемыми боеприпасами, 30-мм автоматическая пушка, пулемет ПКТ калибра 7,62 мм и система пуска дымовых гранат.

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