18.01.2022 (22:00)

В Балтийске почтили память морских пехотинцев

Сегодня в главной базе Балтийского флота — г. Балтийске — состоялись памятные мероприятия, посвященные военнослужащим соединения морской пехоты, 27 лет назад отдавшим свои жизни при выполнении воинского долга на Северном Кавказе.

Мероприятия Дня памяти, установленного в соответствии с постановлением Военного совета Балтийского флота, начались с возложения цветов к могилам Героя Российской Федерации гвардии майора Евгения Колесникова и кавалера ордена Мужества гвардии майора Олега Силькунова.

На плацу части состоялся митинг, в котором приняли участие командующий Балтийским флотом вице-адмирал Виктор Лиина, личный состав и ветераны соединения, родные и близкие погибших военнослужащих.

В завершение митинга настоятель Кафедрального морского собора Балтийского флота архимандрит Софроний отслужил панихиду по погибшим воинам.

Затем морские пехотинцы с портретами героев в руках под звуки оркестра прошли вдоль строя бригады и выстроились у мемориала.

После этого командующий Балтийским флотом, родственники погибших, офицеры и ветераны возложили венки и цветы к мемориалу морским пехотинцам, павшим при защите Отечества в разные годы.

Памятное мероприятие завершилось прохождением подразделений морских пехотинцев торжественным маршем.

В течение дня на территории соединения морской пехоты Балтийского флота был открыт для посещения музей Боевой славы, где развернута отдельная экспозиция, посвященная подвигам морских пехотинцев Балтики.

При выполнении боевых задач по наведению конституционного порядка на территории Северного Кавказа из двух сменных составов десантно-штурмового батальона морской пехоты флота более 1000 морских пехотинцев за проявленные в боях мужество и отвагу были награждены орденами и медалями. Пятерым гвардейцам присвоено звание Героя Российской Федерации, одному из них — гвардии майору Евгению Колесникову — посмертно.

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