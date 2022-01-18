18.01.2022 (21:45)

Рядовой спортивной роты ЦСКА стал бронзовым призером первенства Санкт-Петербурга по легкой атлетике

В Санкт-Петербурге на базе спортивного комплекса «Легкоатлетический манеж» завершилось первенство города по легкой атлетике. В соревнованиях приняли участие около 50 спортсменов.

Среди мужчин в беге на 3 тыс. метров «бронзу» завоевал рядовой спортивной роты ЦСКА (г. Санкт-Петербург) Михаил Потапов, финишировав с результатом 9 минут 22,14 секунды.

Победу одержал Александр Григорьев, показав результат 8 минут 55,27 секунды. Второе место занял Сергей Сапожников (8 минут 59,73 секунды).

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