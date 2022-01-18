18.01.2022 (21:30)

Саблисты ЦСКА завоевали четыре награды на этапе Кубка мира в Тбилиси

Накануне в Тбилиси (Грузия) завершились соревнования этапа Кубка мира по фехтованию на саблях. На счету армейских спортсменов четыре награды — одна серебряная и три бронзовые.

Лейтенант Яна Егорян стала обладательницей двух бронзовых наград. Армейская спортсменка стала третьей в личном зачете, уступив в полуфинале греческой спортсменке Теодоре Гунтуре — 14:15. Также «бронза» на счету итальянки Росселлы Грегорио.

Еще одну «бронзу» Егорян завоевала в составе сборной России в командном турнире. Также в составе сборной выступили прапорщик Ольга Никитина, а также Евгения Подпаскова и Светлана Шевелева. В противостоянии за третье место россиянки оказались сильнее команды Испании — 45:43.

Капитан Камиль Ибрагимов взял «серебро» в личном турнире на этапе Кубка мира в Тбилиси. В финале соревнований россиянин уступил грузину Сандро Базадзе со счетом 8:15. Бронзовыми призерами этого этапа Кубка мира стали француз Боладе Апити и южнокореец Ким Джон Хван.

Еще одну награду бронзового достоинства Камиль Ибрагимов завоевал в составе мужской сборной России в командном турнире. Российские саблисты (Ибрагимов, Анатолий Костенко, Дмитрий Даниленко и Кирилл Туляков) в борьбе за бронзовые награды выиграли у итальянцев — 45:40.

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