18.01.2022 (21:15)

Армейский спортсмен победил на чемпионате Южного федерального округа по лёгкой атлетике

В Краснодаре прошли чемпионат и первенство Южного федерального округа по легкой атлетике среди юниоров и юниорок до 20 и 23 лет, юношей и девушек до 18 лет. Всего в соревнованиях приняли участие более 500 атлетов из Республик Крым и Адыгея, Краснодарского края, Ростовской, Волгоградской и Астраханской областей.

Программа турнира традиционная — бег на короткие и длинные дистанции (в том числе с препятствиями), прыжки в длину и высоту, тройной прыжок, а также толкание ядра и метание диска.

В беге на 800 метров среди мужчин лучшим стал рядовой спортивной роты ЦСКА (г. Севастополь) мастер спорта по лёгкой атлетике Богдан Мазный с результатом 1 минута 51,95 секунды. Второе и третье место заняли спортсмены из Краснодарского края Даниил Смольняковский (01.52,69) и Валерий Щербин (01.55,25).

На дистанции 400 метров армейский легкоатлет пришёл к финишу третьим с результатом 49,55 секунды. Этот забег выиграл Александр Масютенко (47,83), вторым был также Даниил Смольняковский (49,55) — оба спортсмена из Краснодарского края.

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