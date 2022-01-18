18.01.2022 (21:00)

В Вольском филиале Военной академии МТО проведена научно-практическая конференция, посвященная 70-летию трубопроводных войск

В Вольском филиале Военной академии материально-технического обеспечения (МТО) имени генерала армии А.В. Хрулёва проведена научно-практическая конференция, посвященная 70-й годовщине со дня образования трубопроводных войск Вооруженных Сил Российской Федерации.

В конференции приняли участие командование филиала академии, ветераны службы горючего, профессорско-преподавательский состав кафедр обеспечения и применения ракетного топлива и горючего, других кафедр, отделов и служб филиала академии, представители промышленности, а также курсанты факультета (организации обеспечения горюче-смазочными материалами).

Выступающие в своих докладах отразили историю становления и развития трубопроводных войск, а также их роль в обеспечении горючим войск (сил) при выполнении интернационального долга в Республике Афганистан и ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

На конференции были представлены доклады о привлечении трубопроводных войск при тушении лесных пожаров в Московской области в 1972 и 2010 годах и подаче воды на Крымский полуостров в 2014, 2015 и 2020 годах. Обсуждены вопросы технического обеспечения трубопроводных частей с учётом поступающих на снабжение современных технических средств, а также выполнения учебно-боевых задач трубопроводными частями и подразделениями в ходе боевой подготовки.

Активное участие в конференции приняли курсанты выпускного курса, которые разрабатывают выпускные квалификационные работы по данной тематике.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице