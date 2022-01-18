18.01.2022 (20:30)

Военные моряки в Санкт-Петербурге приняли участие в торжественном молебне и праздничных купаниях, посвященных Крещению Господню

Свыше 300 военнослужащих Главного командования ВМФ России, Военного Учебно-Научного Центра ВМФ, Объединенного учебного центра ВМФ, Ленинградской военно-морской базы, а также гости и жители Кронштадта приняли участие в торжественной службе, посвященной Крещению Господню. Она была проведена в Главном Военно-Морском Храме России – Кронштадтском Морском Соборе. Службу провел настоятель Кронштадтского Морского Собора Архимандрит Алексий Ганьжин.

После водосвятного молебна военные моряки перешли крестным ходом из собора к Петровской пристани Кронштадта, где для желающих совершить крещенское купание была обустроена иордань.

Для военнослужащих и жителей города, участвующих в праздновании Крещения Господня, выступили оркестры Военного Учебно-Научного Центра ВМФ «Военно-морская академия» и Ленинградской военно-морской базы.

Как отметил заместитель главнокомандующего ВМФ по военно-политической работе капитан 1 ранга Владислав Павлов: «В ходе организации обеспечения участия военных моряков в праздновании Крещения Господня были выполнены необходимые мероприятия медицинского обеспечения, организована полевая кухня, пункт обогрева и оказания медицинской помощи. В соответствии с указанием Главкома ВМФ, всесторонне обеспечена безопасность военных моряков и гражданских лиц, которые пожелали принять участие в крещенских купаниях. Мероприятия были организованы с неукоснительным выполнением мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции и под контролем представителей медицинской службы ВМФ».

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