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18.01.2022 (20:45)

На войсковом стрельбище ОГРВ ПРРМ саперы отработали обнаружение и разминирование взрывных устройств

На войсковом стрельбище Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) состоялось занятие с саперами по специальной подготовке. К нему было привлечено около 20 военнослужащих.

В рамках мероприятия боевой подготовки саперы отработали обнаружение и разминирование взрывных устройств. Специалисты оттачивали навыки по проделыванию проходов для людей и техники в минно-взрывных заграждениях и минных полях.

Особое внимание было уделено закладке и разминированию зарядов дистанционного действия, предназначенных для уничтожения живой силы и повреждения легкобронированной техники.

Занятия с саперами ОГРВ ПРРМ являлись плановыми и проводились в соответствии с планом боевой подготовки войск Западного военного округа.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Разминирование , Приднестровье
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