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18.01.2022 (20:15)

В Оперативной группе российских войск в Приднестровье проведено занятие с разведчиками

В Оперативной группе Российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) проведено занятие с разведчиками.

По замыслу занятия разведгруппа совершила марш-бросок в заданный район, где организовала засаду на дороге, ведущей к командному пункту условного противника.

Военнослужащие установили взрывные устройства, замаскировали свои позиции, выполнили инженерное оборудование огневых точек и организовали пути отхода. При встрече с условным противником разведчики отработали действия по блокированию и захвату автомобиля.

По итогам занятия разведчики ОГРВ ПРРМ продемонстрировали высокий уровень профессиональных навыков. Занятие прошло на войсковом стрельбище ОГРВ ПРРМ в соответствии с планом боевой подготовки войск Западного военного округа.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Приднестровье , Разведывательные подразделения
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