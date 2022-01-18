18.01.2022 (20:00)

В Подмосковье военную школу поваров ЗВО пополнили свыше 400 военнослужащих

В Подмосковье в зимнем периоде обучения военную школу поваров Западного военного округа (ЗВО) пополнили свыше 400 военнослужащих. В течение четырех месяцев они пройдут месячный курс интенсивной общевойсковой подготовки и трехмесячный – по специальностям повар и пекарь.

После усвоения основ кухонного хозяйства, применяемого в Вооруженных Силах РФ в стационарных условиях, курсанты изучат порядок развертывания продовольственного пункта батальона и приготовление пищи в полевых условиях с использованием передвижного хлебопекарного блока, передвижной хлебопекарной печи, а также кухни передвижной блочной модернизированной и передвижной автомобильной кухни.

По окончании обучения военнослужащие смогут самостоятельно приготавливать до 120 различных блюд в установленном объеме. После присвоения соответствующей квалификации военнослужащие продолжат дальнейшую службу в соединениях и воинских частях Вооруженных Сил, а также других силовых ведомств.

Всего за время существования военной школы поваров ЗВО было подготовлено более 21 тыс. высококвалифицированных кулинаров и пекарей.

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