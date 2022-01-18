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18.01.2022 (19:45)

Специалисты РХБ защиты ЗВО в преддверии Крещения Господня провели дезинфекцию войсковых храмов на территории 26 регионов дислокации

Военнослужащие подразделений радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Западного военного округа (ЗВО) провели дезинфекцию войсковых храмов в преддверии православного праздника Крещения Господня на территории всех 26 регионов дислокации.

Для дезинфекции военнослужащие использовали свыше 40 тонн специальных растворов и рецептур, применяя авторазливочные станции АРС-14 КМ, АРС-14 и автономные комплекты специальной обработки ДКВ-1К на базе автомобилей КамАЗ.

Всего к мероприятиям по дезинфекции привлекалось около 1,5 тыс. военнослужащих, было задействовано порядка 50 единиц специальной техники войск РХБ защиты танкового объединения ЗВО.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Войска РХБ защиты
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