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18.01.2022 (19:30)

Ракетная бригада ЗВО имени конструктора Сергея Непобедимого признана лучшим соединением Сухопутных войск ВС РФ

Дислоцированная в Курске ракетная бригада имени Сергея Петровича Непобедимого гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) второй год подряд признана лучшим ракетным соединением Сухопутных войск Вооруженных Сил Российской Федерации.

В течение 2021 года бригада неоднократно принимала участие в крупных учениях, в том числе в совместном стратегическом учении «Запад-2021». Военнослужащие бригады продемонстрировали свой профессионализм на высоком уровне и были отмечены командованием округа при выполнении учебно-боевых задач.

Награду вручал лично главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков. Командир бригады получил переходящий кубок лучшего соединения и вымпел, а также поздравительную телеграмму личному составу.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Сухопутные войска
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