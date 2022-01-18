18.01.2022 (19:30)
Ракетная бригада ЗВО имени конструктора Сергея Непобедимого признана лучшим соединением Сухопутных войск ВС РФ
Дислоцированная в Курске ракетная бригада имени Сергея Петровича Непобедимого гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) второй год подряд признана лучшим ракетным соединением Сухопутных войск Вооруженных Сил Российской Федерации.
В течение 2021 года бригада неоднократно принимала участие в крупных учениях, в том числе в совместном стратегическом учении «Запад-2021». Военнослужащие бригады продемонстрировали свой профессионализм на высоком уровне и были отмечены командованием округа при выполнении учебно-боевых задач.
Награду вручал лично главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков. Командир бригады получил переходящий кубок лучшего соединения и вымпел, а также поздравительную телеграмму личному составу.