18.01.2022 (19:15)

В Западном военном округе оборудовано около 100 иорданей для крещенских купаний

Православные военнослужащие Западного военного округа (ЗВО) отпразднуют Крещение Господне омовением в специально оборудованных купелях с ледяной водой.

Всего на территории 26 субъектов Российской Федерации, а также в Приднестровье для военнослужащих округа оборудовано около 100 иорданей. В водоемах расчищены и вырублены полыньи со сходными трапами, установлены помосты и палатки для переодевания, а также теплые помещения с горячим чаем. Глубина купелей составляет до 1,5 м.

В мероприятиях примут участие военнослужащие, члены их семей и гражданский персонал соединений и воинских частей округа.

Для обеспечения безопасности и здоровья военнослужащих на всех местах проведения купаний будут дежурить бригады неотложной помощи.

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