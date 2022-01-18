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18.01.2022 (18:45)

Военнослужащие общевойсковой армии ЗВО в рамках подготовки к АрМИ-2022 поразили около 5 тыс. мишеней на полигонах в Воронежской области

Военнослужащие общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) в рамках подготовки к Армейским международным играм–2022 поразили около 5 тыс. динамических и статичных мишеней на полигонах в Воронежской области.

Важной особенностью проходящих тренировок военнослужащих является поражение удалённых мишеней с закрытых позиций на расстоянии до 2 тыс. м, а также борьба с беспилотным воздушными летательными аппаратами условного противника при помощи крупнокалиберных пулемётов НСВТ «Утёс».

Перед началом нового учебного периода на полигонах общевойсковой армии ЗВО была проведена модернизация мишенных комплексов, которые имитируют технику и живую силу противник» в реалистичной обстановке с учётом всех географических и ландшафтных особенностей местности.

Всего к мероприятиям боевой подготовки на полигонах общевойсковой армии ЗВО привлечено свыше 1000 военнослужащих мотострелковых, артиллерийских, танковых и других подразделений.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Танки , Западный военный округ , АрМИ
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