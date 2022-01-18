18.01.2022 (18:15)

Заместитель командующего войсками ЗВО возложил цветы к монументу «Героическим защитникам Ленинграда»

В Санкт-Петербурге на площади Победы заместитель командующего войсками Западного военного округа (ЗВО) генерал-лейтенант Владимир Кочетков возложил цветы к монументу «Героическим защитникам Ленинграда». Церемония была посвящена 79-летию прорыву блокады Ленинграда.

Военнослужащие роты почетного караула и военного оркестра ЗВО, а также юнармейцы отдали воинские почести и почтили погибших минутой молчания в знак памяти и скорби.

«18 января – особенная дата в истории Санкт-Петербурга. Мы гордимся беспримерным подвигом ленинградцев и защитников города и храним память о тех, кто отдал жизнь ради счастья будущих поколений», – сказал в ходе церемонии генерал-лейтенант Владимир Кочетков.

Справочно:

79 лет назад завершилась операция «Искра», в ходе которой советские войска прорвали блокаду Ленинграда. В результате наступления войск Ленинградского и Волховского фронтов был освобожден город Шлиссельбург и южное побережье Ладожского озера.

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