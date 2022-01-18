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18.01.2022 (18:00)

Специалисты медицинской службы танковой армии ЗВО на учении в Подмосковье отработали реанимационные действия в полевых условиях

На полигоне Алабино в Подмосковье с отдельным медицинским батальоном Таманской мотострелковой дивизии гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО) проведено учение по организации реанимационных действий и оказанию медицинской помощи условно раненым военнослужащим в полевых условиях.

В рамках учения медики выполнили задачи с применением аппаратов искусственной вентиляции легких и дефибрилляторов, а также без использования технических средств. Военные врачи отработали реанимационные действия на базе полевого многофункционального госпиталя как на условно раненых военнослужащих, так и на специализированных манекенах, имитирующих все процессы жизнедеятельности человека. Каждая вводная учения выполнялась на время и по итогам проведения реанимационных действий каждый медик был оценен.

На учение привлекалось около 150 военных медиков Таманской мотострелковой дивизии танкового объединения ЗВО.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Танковые войска , Медицина
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