18.01.2022 (17:45)

В войсках ЗВО отобраны лучшие танковые экипажи для участия в окружном этапе конкурса «Танковый биатлон» АрМИ-2022

В соединениях и воинских частях Западного военного округа (ЗВО) в рамках конкурса «Танковый биатлон» Армейских международных игр 2022 года (АрМИ-2022) началась подготовка команд к окружному этапу. Лучшие экипажи танков Т-90, Т-80БВМ и Т-72Б3М от соединений и воинских частей были отобраны в ходе первых состязаний, состоявшихся на полигонах в Московской, Ленинградской, Воронежской, Калининградской, Белгородской, Нижегородской и Брянской областях.

«Из всех танковых экипажей округа отобрано более 200 лучших представителей профессии «танкист». После усиленной подготовки уже в середине февраля, после второго отбора, мы сформируем окружную команду. Специалисты Западного военного округа традиционно сильны в данном конкурсе, о чем говорит регулярное широкое представительство наших военнослужащих в сборной команде Вооруженных Сил России», – сказал командующий войсками ЗВО генерал-полковник Александр Журавлев.

В настоящее время военнослужащие ЗВО проходят отборочные этапы 29 конкурсов АрМИ-2022: «Танковый биатлон», «Суворовский натиск», «Снайперский рубеж», «Авиадартс», «Чистое небо», «Отличники войсковой разведки», «Тактический стрелок», «Безопасная среда», «Эльбрусское кольцо», «Саянский марш», «Морской десант», «Кубок моря», «Глубина», «Открытая вода», «Безопасный маршрут», «Инженерная формула», «Военное ралли», «Мастера автобронетанковой техники», «Мастер-оружейник», «Мастера артиллерийского огня», «Верный друг», «Страж порядка», «Дорожный патруль», «Военно-медицинская эстафета», «Полевая кухня», «Соколиная охота», «Воин мира», «Уверенный прием», «Меридиан».

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице