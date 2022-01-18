Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

18.01.2022 (17:30)

На российской военной базе в Таджикистане завершилась подготовка к празднованию Крещения Господне

Фото Видео

На 201-й российской военной базе, расположенной в Таджикистане, завершились приготовления к празднованию православного праздника Крещение Господне.

Традиционные крещенские купания состоятся в военных городках Душанбе и Бохтаре. Для этого события военнослужащие подготовили две купели. В местах купаний во избежание заболеваний личного состава оборудованы пункты обогрева и переодевания, а также организовано дежурство медицинских бригад.

Торжественное ночное богослужение и крестный ход состоятся в войсковом храме Иверской иконы Божьей Матери. Чин великого освящения воды совершит помощник командира военной базы по работе с верующими военнослужащими иерей Роман Чебоненко.

Также на полигоне Ляур для верующих военнослужащих, находящихся на полевых занятиях по боевой подготовке, состоится праздничное богослужение и окропление святой водой.

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
В 2022 году спасатели ЦВО обеспечат безопасность четырех запусков и посадок космических кораблей
В зоне ответственности ЦВО оборудовано около 60 крещенских купелей
В Таджикистане начались учения с участием около тысячи российских военнослужащих
В 2022 году в зоне ответственности ЦВО откроется шесть учебно-методических центров «Авангард»

Метки:
Центральный военный округ , Военная база , Таджикистан
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node4 isCompatibilityMode=false