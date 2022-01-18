18.01.2022 (17:30)

На российской военной базе в Таджикистане завершилась подготовка к празднованию Крещения Господне



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player На российской военной базе в Таджикистане завершилась подготовка к празднованию Крещения Господне

На 201-й российской военной базе, расположенной в Таджикистане, завершились приготовления к празднованию православного праздника Крещение Господне.

Традиционные крещенские купания состоятся в военных городках Душанбе и Бохтаре. Для этого события военнослужащие подготовили две купели. В местах купаний во избежание заболеваний личного состава оборудованы пункты обогрева и переодевания, а также организовано дежурство медицинских бригад.

Торжественное ночное богослужение и крестный ход состоятся в войсковом храме Иверской иконы Божьей Матери. Чин великого освящения воды совершит помощник командира военной базы по работе с верующими военнослужащими иерей Роман Чебоненко.

Также на полигоне Ляур для верующих военнослужащих, находящихся на полевых занятиях по боевой подготовке, состоится праздничное богослужение и окропление святой водой.

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