18.01.2022 (17:00)

Западный военный округ готов к прогнозируемому ухудшению ситуации с коронавирусной инфекцией

Войска Западного военного округа (ЗВО) подготовлены к прогнозируемому ухудшению эпидемиологической ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией. Об этом заявил командующий войсками ЗВО генерал-полковник Александр Журавлев.

«В войсках округа продолжается прививочная кампания против коронавирусной инфекции. За все время борьбы нами получено около 170 тыс. доз вакцины. Это позволило привить 100% личного состава. Более 90% ревакцинированы обоими компонентами», — сказал Александр Журавлев.

Вакцинация проходит на базе филиалов окружного военного клинического госпиталя ЗВО и медицинских подразделений округа.

На территории округа развернуто около 40 прививочных постов и сформировано порядка 50 прививочных бригад, 20 из которых мобильные.

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