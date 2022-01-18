18.01.2022 (16:45)
В отдельной мотострелковой бригаде Северного флота продолжается ревакцинация военнослужащих
В Алакуртти в отдельной мотострелковой (арктической) бригаде армейского корпуса Северного флота (СФ) проходит плановая ревакцинация против коронавирусной инфекции.
Введение препарата осуществляется только после медицинского осмотра ревакцинируемого и при отсутствии у него симптомов заболевания. К ревакцинации привлечены военнослужащие всех категорий и гражданский персонал воинской части, прошедшие полный курс вакцинации более полугода назад.
После процедуры каждому привитому выдается специальный сертификат о получении профилактической прививки против новой коронавирусной инфекции.
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