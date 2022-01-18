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18.01.2022 (16:30)

В преддверии Крещения Господня военнослужащие ЗВО провели санитарную обработку Главного Храма ВС РФ

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В преддверии Крещения Господня в подмосковной Кубинке военнослужащие подразделений радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО) провели специальную обработку Главного Храма ВС РФ и павильонов катка на Соборной площади.

Дезинфекцию военнослужащие выполняли в защитных костюмах с помощью автономных приборов специальной обработки (АПСО). Всего раствором ДТС-ГК было обработано более 1 тыс. кв. м.

Во время торжественных мероприятий, посвящённых Крещению Господня, возле купелей будут оборудованы отапливаемые палатки. Для обеспечения безопасности будет организовано дежурство медиков и спасателей.

На территории музейно-храмового комплекса ВС РФ и в павильонах на Соборной площади ведется ежедневная профилактическая работа по противодействию распространению вирусных заболеваний силами и средствами подразделений РХБ защиты танкового объединения ЗВО.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Медицина , COVID-19 , Главный храм ВС РФ
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