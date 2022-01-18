18.01.2022 (16:00)

Отряд кораблей Тихоокеанского флота зашёл в иранский порт Чахбехар

Отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе гвардейского ордена Нахимова ракетного крейсера «Варяг», большого противолодочного корабля «Адмирал Трибуц» и большого морского танкера «Борис Бутома» стал на якорную стоянку на рейде порта Чахбехар Исламской Республики Иран.

В порту официальная делегация ВМФ России примет участие в планирующей конференции по проведению совместного военно-морского учения боевых кораблей России, Ирана и Китая.

Кроме того, российские корабли пополнят запасы продовольствия, воды и топлива.

Справочно:

Отряд кораблей Тихоокеанского флота вышел в дальний поход из Владивостока за несколько дней до 2022 года.

Планируется, что в период выполнения задач корабли посетят с заходами порты ряда государств, в том числе Республику Сейшельские Острова. Заход будет приурочен к 105-й годовщине посещения бронепалубным крейсером «Варяг» российского флота порта Виктория Сейшельских островов.

За время похода будут проведены плановые, в том числе международные, учения в составе отряда боевых кораблей в различных районах.

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