18.01.2022 (15:30)

В 2022 году спасатели ЦВО обеспечат безопасность четырех запусков и посадок космических кораблей

В 2022 году специалисты поисково-спасательной и парашютно-десантной службы (ПС и ПДС) Центрального военного округа (ЦВО) примут участие в поисково-спасательном обеспечении четырех запусков и посадок космических кораблей «Союз МС» в Республике Казахстан.

Военные специалисты-спасатели в марте 2022 года проведут поисково-спасательное обеспечение запуска ракеты-носителя «Союз-2.1а» с транспортным пилотируемым кораблем «Союз МС-21» и посадки спускаемого аппарата космического корабля «Союз МС-19», в котором после почти годового полета на Землю вернутся космонавт Петр Дубров и астронавт Марк Ванде Хай, а также космонавт Антон Шкаплеров. В сентябре военные спасатели обеспечат запуск транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-22» и посадку «Союза МС-21».

Перед участием в реализации государственных космических программ специалисты поисково-спасательной и парашютно-десантной службы ЦВО пройдут специальную подготовку в ходе учений и инструкторско-методических занятий, на которых отработают действия по эвакуации экипажей космических кораблей при штатной и нештатной посадке спускаемого аппарата.

В поисково-спасательном обеспечении запусков и посадок космических кораблей принимают участие около 200 специалистов-спасателей, военных медиков, летчиков. Также задействована авиационная группа: военно-транспортные вертолеты Ми-8МТВ5-1, транспортные самолеты Ан-12 и Ан-26; более 20 единиц наземной автомобильной техники, в том числе модернизированные поисково-эвакуационные машины ПЭМ-1 и ПЭМ-2 «Синяя птица».

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