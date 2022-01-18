18.01.2022 (15:15)
Более 30 школьников из Омска вступили в Юнармию
Более 30 школьников из Омска стали участниками Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».
Церемония вступления состоялась в Доме Юнармии Омской области. Ребята прочитали клятву юнармейца перед лицом своих товарищей и гостей мероприятия. Затем каждому новому участнику движения были вручены значки и личные книжки юнармейца.
В завершение торжественного мероприятия были проведены мастер-классы по сборке и разборе макета автомата Калашникова, надеванию ОЗК и строевой подготовке.
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