18.01.2022 (15:15)

Более 30 школьников из Омска вступили в Юнармию

Более 30 школьников из Омска стали участниками Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

Церемония вступления состоялась в Доме Юнармии Омской области. Ребята прочитали клятву юнармейца перед лицом своих товарищей и гостей мероприятия. Затем каждому новому участнику движения были вручены значки и личные книжки юнармейца.

В завершение торжественного мероприятия были проведены мастер-классы по сборке и разборе макета автомата Калашникова, надеванию ОЗК и строевой подготовке.

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