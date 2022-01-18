18.01.2022 (14:45)

Российских десантников из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ, вернувшихся на Родину после выполнения задач в Казахстане, встретили ульяновские юнармейцы

Российских десантников из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ, вернувшихся на Родину после успешного выполнения поставленных задач на территории Республики Казахстан, встретили ульяновские юнармейцы.

Ребята поздравили личный состав 31-й бригады ВДВ с возвращением домой без потерь и выполненным долгом. При этом юные патриоты стали полноправными участниками торжественного построения в честь прибытия миротворческих сил, стоя в одном ряду с военнослужащими Вооруженных Сил РФ.

В свою очередь десантники продемонстрировали юнармейцам экипировку, вооружение и военную технику российского миротворческого контингента.

«Действия наших миротворческих сил показывают приверженность Российской Федерации к целям обороны и правопорядка и учат молодое поколение базовым основам оборонной доктрины нашего государства. Юнармейцы видят, что наши Вооруженные Силы преследуют только оборонные цели и это дает уверенность в справедливости действий нашей страны», — рассказал начальник регионального штаба Юнармии в Ульяновской области Владимир Ульянов.

Как ивановские и костромские сверстники, которые ранее уже встретили десантников сил ОДКБ на аэродроме Северный в Ивановской области, ульяновские юнармейцы видят в российских миротворцах истинных героев, для которых нет невыполнимых задач, настоящий пример мужества и самоотверженного служения Отчизне. Многие из присутствовавших ребят, которые в повседневной жизни, следуя Клятве юнармейца в любой момент готовы протянуть руку помощи попавшему в беду, глядя на десантников твердо для себя решили, чему хотят посвятить свою жизнь и с чем связать свою судьбу. В ясных глазах мальчишек и девчонок читалось стремление творить добро, беречь мир и спокойствие, помогать соседним странам и, если потребуется, защищать ее граждан, как того требует священный воинский долг.

Вместе с юнармейцами миротворцев на аэродроме Восточный встречали представители командования соединений ВДВ, а также родные и близкие российских военнослужащих.

Напомним, завершить возвращение в пункты постоянной дислокации всех миротворцев, выполнявших в Казахстане задачи по защите мирного населения и стратегических объектов во время массовых беспорядков, планируется до 19 января.

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