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18.01.2022 (14:30)

В Сибири стартовал отборочный этап всеармейского конкурса «Отличники войсковой разведки» АрМИ-2022

Отборочный этап всеармейского конкурса «Отличники войсковой разведки» Армейских международных игр 2022 года (АрМИ-2022) стартовал на полигонах дислоцированного в Сибири общевойскового объединения Центрального военного округа (ЦВО).

В программу конкурса включены пять основных этапов, в ходе которых военнослужащие соревнуются в стрельбе из различных видов оружия, вождении боевой машины пехоты, выполнении нормативов по посадке и высадке из вертолета, проведении разведывательной засады.

В отборочном этапе соревнований принимают участие более 300 военнослужащих разведывательных подразделений соединений и воинских частей объединения ЦВО.

Лучшие подразделения по итогам всеармейского этапа конкурса примут участие в отборочных этапах международного конкурса «Отличники войсковой разведки».

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
АрМИ , Отличники войсковой разведки
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