18.01.2022 (14:15)

В войска ЦВО поступили глубоко модернизированные радиолокаторы «Небо-Т»

В войска Центрального военного округа (ЦВО) поступили глубоко модернизированные радиолокационные станции (РЛС) «Небо-Т». В ближайшие дни они будут задействованы в ходе боевого дежурства сил ПВО в регионах Урала и Поволжья.

Станции по своим тактико-техническим характеристикам существенно превосходят аналоги. Они способны быстрее находить и с высокой точностью сопровождать аэродинамические и баллистические цели в радиусе до 600 км. Новые РЛС значительно повысят боевые возможности подразделений противовоздушной обороны.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице