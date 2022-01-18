18.01.2022 (14:15)
В войска ЦВО поступили глубоко модернизированные радиолокаторы «Небо-Т»
В войска Центрального военного округа (ЦВО) поступили глубоко модернизированные радиолокационные станции (РЛС) «Небо-Т». В ближайшие дни они будут задействованы в ходе боевого дежурства сил ПВО в регионах Урала и Поволжья.
Станции по своим тактико-техническим характеристикам существенно превосходят аналоги. Они способны быстрее находить и с высокой точностью сопровождать аэродинамические и баллистические цели в радиусе до 600 км. Новые РЛС значительно повысят боевые возможности подразделений противовоздушной обороны.
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