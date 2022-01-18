18.01.2022 (14:00)
В зоне ответственности ЦВО оборудовано около 60 крещенских купелей
Накануне праздника Крещения Господня в соединениях, воинских частях и на зарубежных военных базах Центрального военного округа (ЦВО) оборудовано около 60 иорданей для купания военнослужащих и членов их семей.
Глубина купелей достигает двух метров. Все иордани оборудованы сходными трапами и помостами для безопасного купания. В регионах Урала и Сибири из-за пониженных температур готовиться к праздничным купаниям начали за неделю. Толщина льда на водоемах составляет более метра. В Екатеринбурге будет организован проезд военнослужащих к местам купания и обратно. На зарубежных военных базах ЦВО в Таджикистане и Киргизии будет установлено по две купели, в том числе на естественных водоемах.
Для удобства обогрева и переодевания все места купаний оборудованы отапливаемыми палатками. В палатках будет поддерживаться постоянная температура, установлены термосы с горячим чаем. В местах проведения крещенских купаний будет организовано дежурство специалистов медицинской службы.