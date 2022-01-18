Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

18.01.2022 (14:00)

В зоне ответственности ЦВО оборудовано около 60 крещенских купелей

Фото Видео

Накануне праздника Крещения Господня в соединениях, воинских частях и на зарубежных военных базах Центрального военного округа (ЦВО) оборудовано около 60 иорданей для купания военнослужащих и членов их семей.

Глубина купелей достигает двух метров. Все иордани оборудованы сходными трапами и помостами для безопасного купания. В регионах Урала и Сибири из-за пониженных температур готовиться к праздничным купаниям начали за неделю. Толщина льда на водоемах составляет более метра. В Екатеринбурге будет организован проезд военнослужащих к местам купания и обратно. На зарубежных военных базах ЦВО в Таджикистане и Киргизии будет установлено по две купели, в том числе на естественных водоемах.

Для удобства обогрева и переодевания все места купаний оборудованы отапливаемыми палатками. В палатках будет поддерживаться постоянная температура, установлены термосы с горячим чаем. В местах проведения крещенских купаний будет организовано дежурство специалистов медицинской службы.

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
В 2022 году в зоне ответственности ЦВО откроется шесть учебно-методических центров «Авангард»
Под Оренбургом военнослужащие спецназа ЦВО на бронеавтомобилях «Тигр» совершили огневой налет на условного противника
Российские военнослужащие в Киргизии провели урок мужества для школьников
Военнослужащие ЦВО провели экскурсию для юнармейцев из Березовского

Метки:
Центральный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false