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18.01.2022 (13:45)

Замминистра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин провел брифинг для военных атташе иностранных государств о проведении проверки сил реагирования Союзного государства на территории Республики Беларусь

ТЕЗИСЫ ВЫСТУПЛЕНИЯ
заместителя Министра обороны Российской Федерации
генерал-полковника А.В. Фомина

Уважаемые дамы и господа!

Разрешите поприветствовать вас от имени Министерства обороны Российской Федерации и поздравить всех вас с наступившим Новым годом, кого-то поздравить и с Рождеством наступившим. Всем хочу пожелать мира, благополучия и здоровья.

Мы пригласили вас с тем, чтобы проинформировать о ходе проверки сил реагирования Союзного государства.

О проведении данного мероприятия президенты Российской Федерации и Республики Беларусь договорились еще в декабре прошлого года.

Президенты приняли решение провести внеплановую проверку войск и оценить их готовность обеспечить военную безопасность, а также отработать различные варианты совместных действий по нейтрализации угроз и стабилизации обстановки на границах Союзного государства.

Отмечу, что различные варианты применения Региональной группировки войск (сил) отрабатываются регулярно. В прошлом году провели учение «Запад-2021», где была подтверждена ее высокая боевая готовность.

Вместе с тем, может сложиться такая обстановка, когда сил и средств Региональной группировки будет недостаточно для гарантированного обеспечения безопасности Союзного государства, и мы должны быть готовы к ее усилению.

Совместно с белорусской стороной достигнуто понимание того, что для общей защиты необходимо будет привлечь весь потенциал военной организации государства.

В этой связи к предстоящим мероприятиям проверки на территории Республики Беларусь от Российской Федерации привлекается часть органов управления и подразделений Восточного военного округа, которые участвуют во внезапной проверке, проводимой в Вооруженных Силах Российской Федерации в январе текущего года, о чем мы сообщали ранее.

В рамках проверки сил реагирования Союзного государства планируется подготовить войска и силы к действиям не только в своих границах ответственности, но и к решению внезапно возникающих задач по локализации кризисных ситуаций на любых угрожаемых направлениях.

Кроме того, в ходе перегруппировки российской части на территорию Республики Беларусь будут оценены возможности транспортной инфраструктуры по обеспечению перевозки войск (сил).

В соответствии с замыслом проверка пройдет в два этапа.

На первом этапе до 9 февраля планируется:

  • передислокация и создание в короткие сроки группировок войск (сил) на угрожаемых направлениях;
  • организация охраны и обороны важных государственных и военных объектов;
  • охрана Государственной границы Союзного государства в воздушном пространстве, в том числе в рамках Единой региональной системы противовоздушной обороны Белоруссии и России;
  • проверка готовности и способности дежурных по противовоздушной обороне сил и средств, в том числе совместного учебно-боевого центра ПВО, выполнить задачи по прикрытию важных объектов на территории Республики Беларусь.

Также в рамках проверки вопросов функционирования единой системы ПВО Союзного государства на белорусскую территорию будут перебазированы 12 Су-35, передислоцировано два дивизиона зенитной ракетной системы С-400, а также зенитный ракетно-пушечный дивизион «Панцирь-С».

Кроме того, на этом этапе с подразделениями и воинскими частями Восточного военного округа и вооруженных сил Республики Беларусь, задействованными в проверке, будут проведены контрольные занятия по огневой подготовке и другим предметам обучения. В рамках боевого слаживания проведем тактические учения на различных полигонах с отработкой вопросов ведения обороны и борьбы с незаконными вооруженными формированиями.

На втором этапе проверки с 10 по 20 февраля будет проведено совместное учение «Союзная решимость-2022». Целью учения станет отработка задач пресечения и отражения внешней агрессии в ходе ведения оборонительной операции, противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства.

В ходе учения будут отработаны мероприятия по усилению охраны Государственной границы для пресечения проникновения вооруженных групп боевиков, перекрытию каналов доставки оружия и боеприпасов, а также поиску, блокированию, уничтожению незаконных вооруженных формирований и диверсионно-разведывательных групп противника.

Практические действия войск (сил) пройдут на полигонах Домановский, Гожский, Обуз-Лесновский, Брестский и Осиповичский, а также отдельных участках местности, расположенных на территории Республики Беларусь. Планируется задействовать аэродромы Барановичи, Лунинец, Лида и Мачулищи.

Численность участников учения, а также количество основных систем вооружения, попадающих под действие Венского документа 2011 года, не превышают определенные им параметры, которые подлежат уведомлению.

Главным итогом проводимых мероприятий станет оценка способности органов военного управления и войск (сил) выполнить задачи по обеспечению военной безопасности Союзного государства.

Вся озвученная в ходе брифинга информация представлена Министерством обороны Российской Федерации в рамках добровольной транспарентности.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Главное управление международного военного сотрудничества Минобороны России
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