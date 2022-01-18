18.01.2022 (13:00)

Столичные юнармейцы проводят акцию «Василий Лановой. Есть такая профессия...»

Столичные юнармейцы приступили к акции «Василий Лановой. Есть такая профессия...». Она приурочена ко дню рождения великого актера театра и кино и продлится в московских школах и колледжах до 23 января.

«Неделя Василия Ланового», как ее называют сами авторы проекта, стартовала в Таганском районе Москвы, где в память об истинном патриоте России юнармейцами в прошлом году было создано граффити с его изображением.

«Акция пройдет во всех округах Москвы, а ее участниками станут сотни юнармейцев столичных образовательных учреждений. Но мы не хотим ограничиваться только Москвой и приглашаем присоединиться к нашему проекту и другие регионы. Василий Лановой как-то сказал: «Патриотизм – это служение, любовь к своей Родине. Это близкие нам люди, любимые места, воспоминания, история». Эти слова близки каждому юнармейцу, они – как путеводная звезда для юных патриотов. Образ Ланового, актера и гражданина, уверена, будет всегда актуален и любим поколениями соотечественников», – рассказала начальник штаба местного отделения Юнармии СЗАО города Москвы Ирина Пешкова.

Выдающемуся человеку современности будут посвящены просмотры моноспектаклей о Великой Отечественной войне, кинофлешмобы, лектории и классные часы о жизни и творчестве Ланового. Ребята исполнят в честь актера песни и прочитают стихи.

Так, ребята юнармейского отряда школы № 1248 открыли «Неделю Ланового» просмотром фильма «Офицеры», которому в 2021 году исполнилось 50 лет. По словам ребят, эта картина никогда не надоедает, каждый раз они находят в ней что-то новое, а образ Ивана Вараввы, блестяще сыгранный Лановым, стал олицетворением благородства, достоинства и чести.

Юнармейцы школы № 1195 посмотрели и обсудили еще один яркий фильм Василия Ланового «Павел Корчагин», а ребята из Западного комплекса непрерывного образования поговорили о генерале Вольфе — герое Ланового из «Семнадцати мгновений весны».

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