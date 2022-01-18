18.01.2022 (12:45)

В Краснодарском крае состоялся учебный сбор с командирами зенитных ракетных дивизионов ЮВО

В Краснодарском крае состоялся специальный учебный сбор с командирами зенитных и зенитных ракетных дивизионов соединения ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО).

В ходе пятидневного учебного мероприятия на базе одного из зенитных ракетных соединений офицеры оттачивали свои навыки по организации боевых действий и управлению подчиненными подразделениями в условиях сложной, динамичной обстановки современного боя.

Также командирам дивизионов была доведена новейшая методика проверки готовности вверенных подразделений к тактическим учениям. Руководители сбора положительно оценили способность командиров принимать рациональные решения при ведении обороны.

С участниками учебно-методического мероприятия проведены лекционные и практические занятия, направленные на приобретение новых знаний и совершенствование умений, которые необходимы им в их повседневной деятельности.

Кроме того, с офицерами были проведены тренировки по управлению огнем и зачетные упражнения по вождению боевых машин зенитных ракетных комплексов.

Целью сбора стало внедрение новых способов и форм боевого применения сил и средств противовоздушной обороны применительно к условиям конкретного региона и обучение командиров различных степеней эффективному выполнению нестандартных задач по единому плану и замыслу вышестоящего штаба.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице