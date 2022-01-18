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18.01.2022 (12:30)

Экипажи Су-27СМ3 и Су-30М2 ЮВО совершили учебные полеты в сложных метеорологических условиях

Экипажи истребителей Су-27СМ3 и Су-30М2 дислоцированного в Краснодарском крае смешанного авиационного соединения Южного военного округа (ЮВО) совершили полеты в сложных метеорологических условиях.

Летчики выполняли учебные задачи при низкой сплошной облачности, ограниченной видимости и различных осадках. Они отрабатывали взлет и посадку, сопровождение и принуждение к посадке воздушного судна-нарушителя, а также воздушный бой с ракетными атаками воздушных и наземных целей.

Кроме того, экипажи многоцелевых истребителей выполнили элементы сложного пилотажа, аэронавигации, пилотирования по заданному маршруту и ухода от средств поражения условного противника.

Всего в учебных полетах было задействовано порядка 10 истребителей.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Черноморский флот , Авиация
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