18.01.2022 (12:30)
Экипажи Су-27СМ3 и Су-30М2 ЮВО совершили учебные полеты в сложных метеорологических условиях
Экипажи истребителей Су-27СМ3 и Су-30М2 дислоцированного в Краснодарском крае смешанного авиационного соединения Южного военного округа (ЮВО) совершили полеты в сложных метеорологических условиях.
Летчики выполняли учебные задачи при низкой сплошной облачности, ограниченной видимости и различных осадках. Они отрабатывали взлет и посадку, сопровождение и принуждение к посадке воздушного судна-нарушителя, а также воздушный бой с ракетными атаками воздушных и наземных целей.
Кроме того, экипажи многоцелевых истребителей выполнили элементы сложного пилотажа, аэронавигации, пилотирования по заданному маршруту и ухода от средств поражения условного противника.
Всего в учебных полетах было задействовано порядка 10 истребителей.
Новости по теме:
Медицинские подразделения Черноморского флота приступили к первому этапу конкурса «Военно-медицинская эстафета» АрМИ-2022
Метки: