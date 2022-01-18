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18.01.2022 (12:00)

На полигонах ЦВО в Сибири развернуто более 50 пунктов обогрева

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На полигонах дислоцированного в Сибири общевойскового объединения Центрального военного округа (ЦВО) в целях недопущения переохлаждения и заболевания личного состава было развернуто более 50 пунктов обогрева. Здесь военнослужащие могут получить горячий чай и бутерброды, просушить верхнюю одежду.

Также при выходе из парков автотранспорта, перевозящего личный состав, осуществляется обязательный контроль функционирования систем отопления. Военнослужащим, несущим гарнизонную и караульную службу, выдана утепленная одежда.

Кроме того, в тех же целях в рацион дополнительного питания включены лук и сало.

По прогнозам метеорологических служб, в Сибири ожидаются сильные морозы на текущей неделе. Температура в некоторых регионах опустится ниже нормы на 6-20 градусов.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Полигон
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