18.01.2022 (12:00)

На полигонах ЦВО в Сибири развернуто более 50 пунктов обогрева



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player На полигонах ЦВО в Сибири развернуто более 50 пунктов обогрева

На полигонах дислоцированного в Сибири общевойскового объединения Центрального военного округа (ЦВО) в целях недопущения переохлаждения и заболевания личного состава было развернуто более 50 пунктов обогрева. Здесь военнослужащие могут получить горячий чай и бутерброды, просушить верхнюю одежду.

Также при выходе из парков автотранспорта, перевозящего личный состав, осуществляется обязательный контроль функционирования систем отопления. Военнослужащим, несущим гарнизонную и караульную службу, выдана утепленная одежда.

Кроме того, в тех же целях в рацион дополнительного питания включены лук и сало.

По прогнозам метеорологических служб, в Сибири ожидаются сильные морозы на текущей неделе. Температура в некоторых регионах опустится ниже нормы на 6-20 градусов.

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