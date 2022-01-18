18.01.2022 (11:45)

В Таджикистане начались учения с участием около тысячи российских военнослужащих

В Таджикистане на горных полигонах Ляур и Самбули начались тактические учения мотострелковых подразделений 201-й российской военной базы. Всего к мероприятиям боевой подготовки привлечено около тысячи военнослужащих.

Личному составу при поддержке артиллерии и армейской авиации предстоит отработать применение разведывательно-ударных и огневых комплексов в обороне и наступлении. Военнослужащие выполнят боевые стрельбы из всех видов стрелкового оружия, гранатомётов, а также из вооружения боевых машин. Для создания обстановки, максимально приближенной к боевой, на полигонах будут задействованы как статические, так и динамические мишени различного типа.

Основной целью тактических учений является проверка боевой готовности мотострелковых подразделений, их слаженности при выполнении учебно-боевых задач.

Справочно:

Расположенная в Таджикистане 201-я военная база – крупнейший военный объект России за ее пределами. Базируется в двух городах – Душанбе и Бохтаре. В ее состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБ защиты и связи.

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